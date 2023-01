Luca Serafini, giornalista tifoso del Milan, ha parlato della sconfitta contro l'Inter e delle frasi di Calhanoglu dopo la partita sul canale youtube di Carlo Pellegatti: "Conoscendo come vanno le cose a Milanello, Ibrahimovic e Pioli credo le abbiano già appese al muro. Anzi, ho avuto informazioni: sono già appese nello spogliatoio. Qualcuno si è premurato, credo lo stesso Ibra, di far scrivere le frasi dette dai giocatori dell’Inter. ‘Li abbiamo mangiati… Non vedevamo l’ora… Volevamo dimostrare di essere più forti”. Fra due o tre settimane c’è ancora un derby: è bene fare così".