Nulla da fare per il Milan. Secondo l'Equipe, i rossoneri hanno provato ad inserirsi per il terzino Saël Kumbedi. Di proprietà del Le Havre, il nazionale francese U17 andrà al Lione. Su di lui anche il Monaco. Alla fine ha prevalso il miglior progetto per il ragazzo cui è stato proposto un posto da vice Malo Gusto, in attesa della sua cessione.

.