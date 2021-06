Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, parla a Sky Sport, dicendo la sua sull'eredità di Calhanoglu, che ha lasciato i rossoneri andando all'Inter: "Penso che sia un peccato che De Paul sia già stato venduto. Un sostituto ideale di Hakan sarebbe stato proprio De Paul, che è andato via ad un prezzo forse abbordabile. Non sappiamo quanto l’Atletico Madrid gli abbia offerto di ingaggio, ma 35 milioni era un prezzo per cui si poteva fare un pensiero e il Milan sicuramente lo ha fatto".