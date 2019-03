L'affare Paquetà è l'ulteriore conferma di come il Milan abbia un particolare talento nello scovare talenti in Brasile e, secondo quanto riporta Tuttosport, un profondo conoscitore di quella realtà come il direttore dell'area tecnica Leonardo ha tutta l'intenzione di attingere ulteriormente dal mercato verde-oro, mettendo sotto osservazioni diversi calciatori. Il primo nome della lista è quello di Everton, esterno offensivo classe '96 di proprietà del Gremio, alternativa ai soliti noti Deulofeu, Carrasco e Saint-Maximin per completare l'attacco della squadra di Gattuso.



Sotto contratto fino a dicembre 2022 e blindato da una clausola rescissoria di 80 milioni di euro, secondo i media brasiliani la sua attuale valutazione di mercato si aggira sui 40 milioni di euro e, oltre al Milan, ha attirato l'interesse del Manchester City. Insieme a lui, i rossoneri seguono il centrocampista dell'Internacional Rodrigo Dourado, il regista classe 2000 del San Paolo Helinho, il classe '99 Luan Santos e il gioiello classe 2002 del Flamengo Reinier.