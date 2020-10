The die has been cast

ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dei rossoneri.. Dalla prima fascia arrivanodalla secondae dalla quartaIl Milan ha già affrontato Celtic e Lille nella stessa edizione di una competizione europea:Barkas; Ajer, Duffy, Bitton; Frimpong, Christie, Brown, McGregor, Taylor; Edouard, ElyounoussiOdsonne Edouard, 22enne attaccante francese ex PSG che è esploso in Scozia. Di origini guianesi, gioca nella nazionale Under-21 francese, dopo essersi messo in mostra nella Youth League 205/2016 proprio con i parigini. Nonostante la giovane età, ha già nel palmares tre campionati, due coppe, un titolo di capocannoniere e un Europeo Under 17 con i transalpini.primo nel campionato scozzese 2019/2020, è stato eliminato durante i preliminari di Champions League dagli ungherese del Ferencvaros.contro gli scozzesi, in Europa il Milan ha giocato dieci volte con cinque vittorie a partire dal quarto di finale della Coppa Campioni 1968-69. Dopo lo 0-0 a Milano, i rossoneri vinsero 1-0 in Scozia con gol di Pierino Prati. Celtic-Milan richiama alla mente anche la sfida del 2007, l'uscita in barella di Dida dopo un buffetto subìto da parte di un tifoso che aveva invaso il campo.Heca; Sacek, Plechaty, Celutska, Hanousek; Moberg Karlsson, Krejci, Travnik; Dockal; Hlozek, Kozak.due ex italiani, l'ex Lazio Libor Kozak, punta di sfondamento e potenza, e l'ex Bologna Ladislav Krejci, centrocampista duttile e veloce che può agire sull'esterno o da mezzala.terzo nel campionato ceco, dietro a Slavia Praga e Slovan Liberec.: il primo incontro fu nel ritorno della semifinale di Coppa delle Coppe del 1973. Il Milan di Nereo Rocco, dopo aver vinto 1-0 in casa, superò i cechi grazie ad un gol di Luciano Chiarugi. 0-0 negli ottavi di finale di Coppa Uefa del 1995: a San Siro i rossoneri vinsero 2-0 e passarono il turno. Nel 2003/2004 agli ottavi di finale, i rossoneri pareggiarono 0-0 in trasferta, ma ne fecero addirittura quattro in casa, prima di uscire col Depor.Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Araujo, André, Renato Sanches, Bamba; Ylmaz, Davidil giovane canadese Jonathan David, classe 2000, cercato in estate anche da Milan e Inter ma andato in Francia dal Belgio per sostituire Osimhen. Occhio anche alla vecchia volpe turca Burak Ylmaz, alla promessa portoghese mai sbocciata Renato Sanches e agli esterni Bamba e Yazici.quarta nel campionato francese dietro a PSG, Marsiglia e Rennes.due i precedenti tra i rossoneri e il Lille, nella fase a gironi dell'edizione 2006-07 di Champions: 0-0 in Francia, 0-2 a San Siro. Elliott, proprietaria del Milan, è proprietaria anche del Lille.