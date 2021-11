dopo la dolcezza scaturita dalla splendida vittoria di Madrid contro l'Atletico, che ha rinfocolatoe, dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate, che sembravano aver minato il percorso per Stefano Pioli e i suoi uomini. La cattiva notizia arriva, come spesso capita,per Olivier, la risonanza ha confermato la, con l'attaccante francese che verràma- Considerando cheprevede, fino alla sosta, le seguenti partite: Sassuolo domenica, Genoa mercoledì 1 dicembre, Salernitana domenica 4,, Udinese domenica 11,ed Empoli il 22, tre giorni prima di Natale. Presupponendo chee comunque non verrà rischiato dallo staff medico rossonero, il suo rientro potrebbe avvenirema onde evitare spiacevoli ripercussioni, si potrebbe anche valutare di farloQuesto significa checon soltanto Zlatane ia disposizionementre nelle altre, soprattutto quelle in prossimità dei due impegni chiave comeil tecnico rossonero potrebbe operare uncon l'ex Genoa e Monaco proiettato verso una maglia da titolare, se starà bene, o per l'eventualevista e considerata anchePiani complicati, ma in casa Milan sanno sempre come fronteggiare l'emergenza,@AleDigio89