Il Milan lo ha trattato a lungo, ma alla fine a spuntarla per Ozan Kabak è stato il Liverpool che lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dallo Schalke 04. Secondo il The Sun i Reds non riscatteranno il suo cartellino a fine stagione e il centrale turco classe 2000 tornerà sul mercato per non restare in Zweite Bundesliga con i tedeschi, retrocessi sul campo.