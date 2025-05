Milan, il Manchester City fa sul serio per Reijnders: servono più di 70 milioni

Dopo sei mesi sotto osservazione continua, il Manchester City ha deciso di far partire la missione Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese non è semplicemente uno degli obiettivi di Pep Guardiola per rifare il look al centrocampo bensì l’obiettivo primario. Il calcio verticale dell’Az Alkmaar, i suoi goal e gli assist decisivi, hanno fatto innamorare il tecnico catalano che ora valuterà con il proprio club la strategia migliore da utilizzare. Con una certezza: rispetto per il Milan e per il giocatore, una prima offerta verrà presentata solo al termine della stagione.



TENTAZIONE - Nel momento di maggiore incertezza sul futuro, Tijjani Reijnders ha deciso di accettare la proposta di rinnovo del Milan, mostrando chiaramente il proprio amore e senso di riconoscenza nei confronti del club e dei suoi tifosi. Difficilmente sarà il giocatore stesso a chiedere di andare via, anche se la tentazione Manchester City esiste: non capita tutti i giorni di essere scelto da Pep Guardiola, oltre al discorso relativo alla Champions League. Il club rossonero preferirebbe fare cassa vendendo altri giocatori, ma i paletti a livello economico sono sempre stati centrali nelle scelte.

VALUTAZIONE - La pista Manchester City-Reijnders va seguita con grande attenzione anche se oggi non ci sono offerte concrete sul tavolo e nemmeno discorsi avanzati. Per il Milan, Tijjani ha un valore economico molto alto, certamente superiore ai 70 milioni di euro che i Citizens sono orientati a investire per lui.





