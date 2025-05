Milan, il Manchester City prepara l'assalto a Reijnders: perché può partire

In una stagione complicata per il Milan, con due allenatori e il quarto posto sempre più lontano, una delle note positive nella stagione rossonera è stato il rendimento di: il centrocampista olandese ha fatto 15 gol in 51 presenze, è diventato un giocatore insostituibile e sta vivendo l'annata migliore della sua carriera sia in termini di rendimento che come numeri. Inevitabile l'interesse da parte dei top club stranieri, su tutti c'è il Manchester City che secondo il Guardian è molto interessato al giocatore.- La conferma arriva dall'esperto di mercato Matteo Moretto, secondo il quale Reijnders potrebbe lasciare il Milan di fronte a un'offerta importante nonostante il recente rinnovo fino al 2023.. Per ora i Citizens non hanno avuto nessun contatto né con il Milan né con il padre/agente, stanno studiando una possibile offerta per fare una prima mossa concreta in qusta direzione. Sullo sfondo c'è il Chelsea, ma dopo una prima richiesta d'informazioni, al momento, non ha approfondito i discorsi.

- Bisogna specificare che Reijnders non ha mai manifestato la volontà di lasciare il Milan,. E il rinnovo del contratto è la dimostrazione. Senza qualificazione in Champions League - -4 a due giornate dalla fine del campionato - probabilmente il Milan sacrificherà (almeno) uno dei suoi top player e la situazione dell'olandese è da monitorare. Occhio anche al futuro di Theo Hernandez, Rafael Leao e Mike Maignan, gli altri giocatori rossoneri con più mercato.