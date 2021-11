Respinto il ricorso del club rossonero da parte del, il quale ha confermato che il marchio che rappresenta lo stemma del club milanista non può essere oggetto di registrazione a livello internazionale in quanto marchio già in uso in Germania e registrato perIl Tribunale ha fatto sapere che, riporta CalcioeFinanza.it, lMa cosa è successo? L’inizio della vicenda risale al 2017, quando il Milan presentò all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale una domanda di registrazione internazionale, ma nell’aprile dello stesso anno la società tedescaha presentato un’opposizione contro la registrazione richiesta sulla base del marchio denominativo tedesco MILAN, depositato nel 1984 e registrato 4 anni dopo.Il Milan, a quel punto, decise di proporre un ricorso in seguito a quello della società tedesca, che era stato accolto il giorno di, ma quello rossonero è stato respinto:. Poi, il Tribunale ha constatato che il marchio è stato utilizzato sul mercato tedesco, da un lato, come registrato e, dall’altro, in una forma modificata caratterizzata, in particolare, dall’aggiunta di un elemento figurativo che rappresenta la testa di un uccello, simile a un rapace. In tale contesto, il Tribunale ha sottolineato che, se è vero che l’elemento figurativo aggiuntivo non è insignificante, esso non può essere considerato dominante e tale da alterare il carattere distintivo del marchio.In sostanza, l’elemento ac milan presenta elementi di conflitto con quello della società tedesca. Per questo motivo non è registrabile.