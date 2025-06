Milan, il mercato del rilancio procede troppo a rilento: l'effetto Allegri e Tare è già sfumato

Se non ci sono delle uscite, in alcuni casi anche di rilievo per il valore del giocatore o dei giocatori coinvolti,Quest'anno è toccato già a Tijjani Reijnders, i tentativi per trovare una nuova sistemazione a Theo Hernandez, Maignan e Musah sono risultati infruttuosi, mentre sono tornati ad affacciarsi i rumors in merito a Rafa Leao. In tutto questo,Di un ottavo posto, lontanissimo dalle posizioni di vertice ma che ha sancito soprattutto l'esclusione da tutte le coppe europee.per un singolo giocatore – in nome del tentativo di ridurre il rischio, concetto molto caro in ambito finanziario –Dimenticando un concetto molto importante e che quest'anno, in assenza di “distrazioni” europee e la possibilità di competere sull'unico fronte del campionato, diventa ancora più centrale: mettere a disposizione dell'allenatore già per le prime settimane di luglio una struttura di squadra sulla quale costruire il proprio lavoro.il tutto,– che pure esiste in un club molto attento a salvaguardare i conti e, in questo frangente, a tamponare i mancati introiti dalla Champions –, considerando chi poteva uscire e non è uscito e i vari rientri dai prestiti, al momento senza possibilità che si trasformino in cessioni a titolo definitivo. 18, senza contare l'arrivo pressoché definito di Luka Modric e il possibile tesseramento degli obiettivi individuati da Allegri e Tare. Due nuovi centrocampisti, per esempio, come Xhaka e Javi Guerra, un eventuale nuovo attaccante e i possibili interventi nel reparto difensivo.e per le competizioni europee (problema che quest'anno non ci sarà)Una serie di situazioni che hanno già fatto calare la piccola botta di entusiasmo creata dall'avvento dell'ex dirigente della Lazio e il ritorno di un allenatore dal curriculum importante. Il mercato del Milan è partito e procede a rilento: non il modo migliore per programmare una stagione all'insegna del rilancio.