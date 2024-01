Milan, il mercato fa la differenza: Jovic e Okafor sono un lusso, ora devi alzare l’asticella

Daniele Longo

In una serata come quella vissuta ieri alla Dacia Arena parlare di calcio passa in secondo piano. Bisogna ripartire dalle parole di Maignan a fine gara, dalla ferma condanna contro ogni forma di razzismo della società dell’Udinese alla solidarietà tra giocatori. Un vero peccato che diventa ancora più grande perché di calcio questo Udinese-Milan ne ha avuto tanto. Specie per un Diavolo che torna a casa con i tre punti e una consapevolezza ancora più forte: la rosa è ampia e di ottima qualità.



MA QUALI RISERVE - Per 90 minuti è tornata l’anima della squadra dello scudetto. Quella che incassava ma non cadeva, pronta a rialzarsi prima del gancio decisivo. E non è un caso che il gol vittoria lo abbia realizzato il nazionale svizzero Okafor: quarto gol in campionato nonostante non sia un titolare fisso, tutti coincisi con delle vittorie del Milan. Noah è un lusso che ora il club rossonero può permettersi, quindici milioni certamente spesi bene. Luka Jovic è arrivato addirittura gratis senza grandi aspettative. Sguardo serio, testa bassa e tanto lavoro per tornare quello di tre anni fa. Ieri ha segnato un altro gol che pesa come un macigno e ora deve continuare così per far diventare scontato il rinnovo a fine stagione. Il terzo marcatore rossonero è stato Loftus-Cheek per quello che sembra tutto tranne un caso. L’inglese sta tornado in forma e l’intesa con i compagni cresce partita dopo partita. Se tre indizi fanno una prova allora si può tranquillamente asserire sulla bontà di un mercato che ha portato in dote tante soluzioni e un maggior numero di gol e assist.



SI PUÒ FARE DI PIÙ - Il Milan ragiona partita dopo partita e non può fare altrimenti considerando l’ampio distacco dall’Inter capolista. Ma con queste alternative di qualità ( non chiamatele riserve) e uno spirito di squadra che sembrava essersi smarrito a Reggio Emilia contro il Sassuolo due anni fa, ora può alzare l’asticella. Un reparto offensivo composto da Pulisic, Leao, Giroud, Jovic, Okafor, Chukwueze è da scudetto.