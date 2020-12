. Alessio Romagnoli, al termine della partita vinta nel finale contro la Lazio, ha mandato un messaggio forte e chiaro.. In questi anni sulle montagne russe non si è mai tirato indietro, ci ha messo sempre la faccia anche nelle giornate più buie, ora che il Milan è tornato ad avere una credibilità sul campo si prende le sue rivincite.Il capitano non ha mai abbandonato la sua nave, neanche nelle traversate più burrascose. In questi anni ha saputo incassare le critiche, è cresciuto molto, diventando un condottiero, come ha sottolineato recentemente l'a.d. Gazidis:La volontà del Milan è quella di continuare insieme, per arrivare alla fumata bianca bisogna avere gli stessi ambiziosi obiettivi e mettersi d'accordo sulle cifre.Difficile ma non impossibile. Il suo agente Mino Raiola vuole il meglio per lui, dal punto di vista sportivo ed economico.L'ex difensore della Roma guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione,Ora Maldini e Massara devono risolvere le situazioni di Calhanoglu e Donnarumma, entrambi in scadenza nel 2021, a stretto giro di posta toccherà a Romagnoli. Per un futuro ancora insieme.