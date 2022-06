Alessandro Florenzi sogna e vuole il rossonero. E' già stato condiviso numerosissime volte il video pubblicato dall'esterno su Instagram in cuia riscattarlo dalla. Arrivato nella scorsa estateil nazionale italiano si è imposto comeche ha vinto lo scudetto, non solo per il suo contributo in campo, ma anche per la personalità dimostrata nello spogliatoio.- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,