Milan, il metodo Conceicao verso la sfida Champions col Bologna: occhio a Joao Felix

Sergio Conceicao é arrivato al Milan con il chiaro obiettivo di imporre la sua leadership in un gruppo carente sotto questo aspetto. Pronti e via ha alzato al cielo una Supercoppa Italiana, festeggiata a ritmo di reggaeton e fumando un sigaro, ma subito dopo si è dovuto confrontare con una realtà più complessa di quella che gli era stata raccontata. Ha deciso di utilizzare una linea di condotta talvolta dura che non è stata accolta da tutti alla stessa maniera (vedi Alvaro Morata che ha deciso di trasferirsi al Galatasaray).

LA STRANA VIGILIA - Nessuna conferenza alla vigilia della sfida contro il Bologna. Conceicao é un ottimo comunicatore, sa arrivare al punto e fornisce sempre delle argomentazioni dettagliate senza scorciatoie alle domande più complicate dei cronisti. Però se c’è una cosa che non ama fare è proprio quella di parlare sia prima che dopo la partita. Prendere o lasciare. Il tecnico portoghese ha cambiato giorno dopo giorno il programma in questa settimana con il chiaro obiettivo di tenere alta l’asticella. Sergio ha vivisezionato pregi e difetti del Bologna, divorando video sulla formazione allenata da Italiano. E ha avuto più di colloquio individuale con i giocatori per spronarli a fare il meglio possibile.

Un’altra differenza rispetto al passato? Conceicao cerca di mischiare le carte fino a poche ore dalla partita per non concedere vantaggi agli avversari. L’idea sarebbe quella di affrontare il Bologna con un modulo più equilibrato: Fofana tornerebbe titolare in mediana con Musah liberando Reijnders sulla trequarti con Leão e Pulisic a sostegno di Gimenez., uno sul quale non farebbe mai a meno. L’ex Barcellona però ha caratteristiche tecniche che possono incidere anche a partita in corso e Sergio vuole tenersi una carta importante dalla panchina.