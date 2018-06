Il futuro del Milan potrebbe essere a stelle e strisce. Il club da un lato sta attendendo il giudizio definitivo della Uefa, che dovrebbe arrivare domani, dall'altro sta portando avanti con il direttore esecutivo Han Li diverse trattative per l'entrata in scena di un nuovo socio. La famiglia Ricketts è uscita clamorosamente allo scoperto con un comunicato stampa che ha spiazzato, mormorano alcune voci, lo stato maggiore rossonero per le tempistiche. Ha un nome il famigerato mister X, ovvero l'imprenditore che ha già visionato i conti societari per provare a prendere il club: si tratta di Rocco Commisso, patron dei NY Cosmos.

IDENTIKIT - E' corsa a due tra i colossi americani, con la famiglia Ricketts che sta provando a recuperare terreno sullo stesso Commisso, che sarebbe attualmente in vantaggio attraverso Goldman Sachs perché in trattativa segreta da diversi mesi ormai. Rocco Commisso è proprietario di Mediacom, il quinto gruppo di tv via cavo d’America (con sede a Chetster, New York) con un patrimonio stimato di oltre 4 miliardi di dollari. Nato a Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria, è emigrato all’età di 12 anni negli Stati Uniti. Ha iniziato a lavorare giovanissimo per riuscire a pagarsi gli studi alle scuole superiori, successivamente si è laureato alla Columbia University, di cui è parte della Hall of Fame e il cui stadio, alla periferia nord di New York, gli è stato intitolato. L'imprenditore italo-americano è attualmente proprietario dei New York Cosmos, squadra che attualmente milita nella NASL statunitense: una società di grande prestigio che ha visto giocare con la propria maglia giocatori che hanno fatto la storia del calcio come Pelè, Beckenbauer e Chinaglia. Dopo avergli evitato il secondo fallimento, è diventato proprietario di maggioranza l'11 gennaio del 2017.

VICINO ALLA ROMA, CUORE JUVENTINO - La passione per il calcio aveva portato Commisso a interessarsi alla nostra serie A già nel 2010, quando avrebbe potuto far parte della cordata Di Benedetto-Pallotta che rilevò la Roma, ma per sua stessa ammissione prevalse il suo tifo per la Juventus. Solo un anno fa tentò di convincere addirittura Francesco Totti al trasferimento nei suoi New York Cosmos offrendo 2 milioni di euro a stagione e un numero incredibile benefit: biglietti aerei, una villa e svariate entrate derivanti da pubblicità. Adesso la trattativa serrata con Han Li, che è ancora a New York, per cercare di acquistare il Milan con un investimento di circa 500 milioni di euro