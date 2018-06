Ricardo Rodriguez, in questo momento, è il giocatore del Milan con più richieste sul mercato. Il Monaco è intenzionato a fare sul serio,l'ex Wolfsburg è un giocatore molto gradito al tecnico Jardim. Ci sono stati contatti tra le parti, il club monegasco è stato in missione a Milano la scorsa settimana.

NO AL MONACO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Ricardo Rodriguez è stato messo al corrente delle avances monegasche. La risposta è stata un 'no' secco, la proposta è stata declinata perchè il Milan rappresenta qualcosa di più importante nella testa del terzino svizzero. Rodriguez si trova molto bene a Milano e potrebbe valutare l'addio solo per un top club con il quale possa competere alla vittoria della Champions League. Sullo sfondo ci sono sempre il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund che hanno manifestato un certo interesse.