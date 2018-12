Niente intesa e, al contrario, un nuovo ricorso al Tas in arrivo. Ilha incassato la sanzione della Uefa per le violazioni del Fair Play Finanziario in merito al triennio 2014-17, ha capito che potrebbero arrivare nuove sanzioni nel corso dei prossimi anni, ha giudicato fin troppo restrittive le limitazioni imposte e ha deciso dicon un unico grande obiettivo.Perla sanzione economica da 12 milioni è ritenuta elevatissima rispetto a quelle pagate ad esempio da Inter e Roma (le due multe complessiva erano in realtà più alte, ma in gran parte evitate con la condizionale che al Milan non è stata concessa ndr.) e la limitazione della lista Uefa è fin troppo eccessiva. In realtàIl fondo d'investimento americano, infatti, punta a un rilancio graduale del club secondo le regole Uefa, mSarebbe costretta a sfruttare le plusvalenze da cessione senza possibilità di operare in entrata dicendo addio a pilastri come Suso o Donnarumma (operazioni a costo zero a bilancio), a non riscattare Higuain o cedere giocatori come Romagnoli e Kessie oggi fondamentali.Solo così, secondo Tuttosport, per il Milan si potrebbe evitare un autentico bagno di sangue.