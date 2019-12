Il Napoli vuole regalare più di un rinforzo al suo allenatore Rino Gattuso. La priorità è quella di arrivare a un terzino sinistro e le attenzioni sono tutte rivolte a Ricardo Rodrigue, vero e proprio pallino del tecnico calabrese. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, ieri il ds Giuntoli ha avuto un primo contatto diretto con l'agente del nazionale svizzero.



L'OFFERTA - Il Napoli fa sul serio per Ricardo Rodriguez e vuole battere la concorrenza del Fenerbahce. L'offerta è di un prestito con diritto di riscatto a giugno. Il Milan vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo ma la trattativa è appena partita e terrà conto della volontà del giocatore, molto stuzzicato dall'idea di giocare in azzurro e riabbracciare un tecnico al quale è molto legato come Rino Gattuso.