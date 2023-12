La tensione in casa Milan si taglia con un grissino e Stefano Pioli non può essere da meno. Mai come in questo periodo dei suoi 5 anni rossoneri la sua panchina è in bilico per una serie di motivi chiari: l’ecatombe infortuni, l’uscita ai gironi dalla Champions League, una comunicazione talvolta debole e il largo gap in classifica dall’Inter. Ecco perché il tecnico emiliano è parso così nervoso in conferenza stampa quando ha cercato di togliere l’attenzione dalla sua situazione personale per concentrarsi solo sulla gara contro il Sassuolo. Il punto nel nostro focus video: