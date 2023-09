Il Milan si lecca le ferite dopo l'umiliante sconfitta nel derby con l'Inter (5-1), ma martedì c'è subito l'esordio in Champions League contro il Newcastle. Gli inglesi arrivano alla sfida dopo il successo di misura ottenuto contro il Brentord, grazie al rigore trasformato da Callum Wilson. Novanta minuti in panchina per Sandro Tonali, ancora da valutare in vista del match di San Siro.