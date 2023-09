Il Newcastle, avversario questa sera del Milan a San Siro in Champions League, rischia una sanzione da parte dell'UEFA. Il motivo lo spiega Il Corriere dello Sport: è stata tutta colpa del ritardo in conferenza stampa dell'allenatore Eddie Howe e di Sandro Tonali (attesissimo ex della gara): le loro parole erano attese per le 19, ma l'aereo del Newcastle non solo è partito con un'ora di ritardo, ma ha anche trovato una tempesta su Milano al suo arrivo che ha ritardato ancora di più l'orario di arrivo nel capoluogo lombardo.