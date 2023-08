Un nuovo 9 per il Milan, ma non agli ordini di Stefano Pioli. La dirigenza rossonera continua la ricerca di un nuovo vice-Giroud, ma intanto porta avanti la campagna di rafforzamento anche per la Primavera di Ignazio Abate e piazza il colpo in salsa scandinava.



BABY 9 - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, sono fissate per domani le visite mediche del classe 2005 danese Alexander Simmelhack. Centravanti possente con i suoi 190 cm d'altezza, Simmelhack arriva dal Copenaghen e andrà a integrare la formazione giovanile del Milan.