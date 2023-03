Il prossimo stadio del Milan a La Maura potrebbe essere progettato dall’archistar Stefano Boeri. L’indiscrezione è riportata dal Corriere della Sera, secondo cui ci sarebbe proprio la sua mano dietro al rifacimento dell’area con 2 progetti: quello, certo, dei Nove Giardini della biodiversità e, quello, per ora ancora ipotetico, dello stadio.



Interpellato, lo Studio Boeri si è celato dietro a un “No comment”, eppure l’ideatore del Bosco Verticale aveva già in passato presentato un progetto di Stadio-Bosco per la città. La zona è ormai stata designata e si trova all’interno del Parco Sud. Per questo motivo spetterà al Consiglio direttivo del Parco dare il placet ma, in caso positivo, già si prospetta un iter lungo e pieno di ricorsi.



C’è inoltre un ostacolo per il progetto di Cardinale. Come per San Siro, riguarda il vincolo monumentale che è presente, per ora, su una porzione limitata dell’area, non sullo spazio dove verrà realizzato lo stadio. Vincolo che però potrebbe essere allargato su tutta l’area. Insomma i tempi si prospettano lunghi. Prima del 2025 non si riuscirebbero a risolvere i problemi tecnici per avere gli ok e poi subentrerebbero tutte le ostiche dinamiche politiche.