Nel Milan ci sono due intoccabili: Bennacer e Tonali. Pioli non li leverebbe per nulla al mondo, eppure dietro le alternative ci sarebbero. Dal mercato sono arrivati Vranckx e Adli - già bloccato a gennaio - e Pobega è tornato dal prestito al Torino. Sì, ma lì in mezzo c'è un paradosso: nonostante tre volti nuovi, giocano sempre gli stessi.- "Adli e Vranckx stanno lavorando bene, sono pronti per giocare" aveva detto Pioli prima della trasferta di Firenze. Già, ma non si sono visti. A proposito,. Poi? Qualche manciata di minuti qua e là e nient'altro. L'ultima volta che ha visto il campo era a metà gennaio, 4 minuti a Lecce. Difficilmente, dopo i due milioni spesi per il prestito, il Milan ne investirà altri 12 per riscattarlo dal Wolfsburg.- Sono sette, invece, i minuti giocati ieri a Firenze da Adli, che ha giocato da titolare solo la trasferta di metà ottobre a Verona (ed è uscito dopo un'ora). Per il resto tre spezzoni di partita e tanta panchina, compresa quella nella gara di Coppa Italia col Torino.- Destino simile per Pobega, in rampa di lancio dopo il prestito al Torino ma l'ultima da titolare l'ha fatta a Lecce a metà gennaio.. Nelle ultime tre partite non si è mai visto, da inizio stagione ha giocato solo sei gare da titolare in campionato.- Ecco che quindi con la Fiorentinaper gli ultimi venti minuti. Un paradosso vero e proprio: la società sta provando da tempo a trovargli una soluzione e. Le trattative sul mercato sono naufragate una dopo l'altra, Baka è ancora lì che aspetta le sue chance. Davanti a tutti, però, a centrocampo, ci sono gli intoccabili Bennacer e Tonali.