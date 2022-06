Il piano B del Milan, secondo la Gazzetta dello Sport, per un colpo a centrocampo nel caso in cu sfumasse del tutto Reanto Sanches si chiama Enzo Fernandez. Il centrocampista classe 2001 piace molto ai rossoneri ma ha una clausola rescissoria da 25 milioni che il River Plate non vuole scontare. Il piano C, invece, è stato più volte proposto in passato, ma non è mai stato approfondito. Si tratta di Jordan Veretout, in uscita dalla Roma che costa meno di cartellino (al massimo 10 milioni), ma che ha un ingaggio da 3,5 all'anno in scadenza 2024.