Milan, Furlani vuole blindare Alex Jimenez: dialoghi con il Real Madrid

. Tra le poche note positive di questa stagione, infatti, c’è la grande crescita del terzino spagnolo, che fan be sperare il club di via Aldo Rossi per il futuro.– Arrivato in rossonero nell’estate del 2023 in prestito dal Real Madrid, lo spagnolo è stato inizialmente aggregato alla primavera, prima di ricevere la chiamata in prima squadra, per poi diventarne un punto di riferimento.

(potranno riprenderselo pagando circa). Nonostante questo, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club spagnolo, al momento, avrebbe altri piani per la fascia, anche se non vorrebbe perdere il controllo del cartellino del classe 2005.– Le prestazioni di Jimenez, però, non sono passate inosservate e

– Come riferito sempre da Moretto, però,. Nelle prossime settimane sono, quindi, previsti dei, per cercare di trovare un punto d’incontro.– Di recente, però, ci ha pensato lo stesso Jimenez a fare luce sul suo futuro, giurando amore al Diavolo: "Al Real stavo vivendo un momento difficile. I miei familiari e il mio procuratore mi consigliarono di cambiare e quando il Milan si è fatto avanti non ci ho pensato due volte.".