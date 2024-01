Milan, il piano di Furlani per Buongiorno

Il Milan è attivo per regalare un difensore a Stefano Pioli già in questa sessione invernale. Il nome è quello di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club di Via Aldo Rossi insisterà e si sta preparando a una prima offerta per il capitano granata. Nell'affare può rientrare Colombo che piace molto alla dirigenza piemontese, ma che potrebbe rimanere a Monza fino a fine stagione.