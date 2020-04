Uno dei principali nodi da sciogliere sul mercato del Milan è legato al futuro di Gigio Donnarumma. Il contratto del portiere classe 1999, il calciatore più pagato della squadra rossonera con un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione, scade a giugno 2021. Entrambe le parti porterebbero volentieri avanti il matrimonio, ma le loro volontà non bastano. Perché bisogna fare i conti con il suo agente Mino Raiola e con gli altri club interessati.



Il Milan sta già studiando un piano per evitare di perdere Donnarumma a parametro zero tra un anno. Se nella prossima campagna trasferimenti non dovessero arrivare offerte soddisfacenti, i dirigenti rossoneri offrirebbero al portiere un rinnovo per un'altra stagione fino al 2022. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la proposta sarebbe al ribasso per quanto riguarda lo stipendio base (da 6 a 5 milioni di euro netti all'anno) ma con un importante bonus in caso di qualificazione in Champions League.