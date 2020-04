Secondo il Corriere dello sport, il Milan è partito in ritardo nella corsa per Tonali rispetto a Juve, Inter e Napoli. Gli osservatori rossoneri seguono il gioiello del Brescia da almeno un anno e lo hanno promosso. Cellino chiede più di 40 milioni per cederlo, Gazidis ha un piano: una cessione importante (Paquetà?) per sferrare l'assalto.