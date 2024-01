Milan, il Pisa vuole un talento in prestito

Il Pisa si è mosso in queste ore con il Milan per ottenere il prestito del terzino sinistro Davide Bartesaghi. Il classe 2005, con l'arrivo di Terracciano e l'esplosione di Jimenez, sarebbe chiuso nelle rotazioni di Stefano Pioli e un'esperienza in prestito in Serie B sarebbe positiva per il suo percorso di crescita.