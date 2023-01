Il Milan si prepara ad un gennaio cruciale in quanto a rinnovi. Il nome più discusso in questi mesi è sicuramente quello di Rafael Leao, per il quale i rossoneri preparano il prolungamento contrattuale. Se l'accordo non dovesse essere raggiunto, però, Maldini e Massara punteranno su Noah Okafor del Salisburgo. Il giocatore, come riporta la Gazzetta dello Sport, è il nome in cima alla lista per il dopo-Leao.