Milan, il presidente del Brest: 'Brassier può partire, ma servono offerte convincenti'

Redazione CM

Lilian Brassier è uno dei nomi più caldi di questo mercato di gennaio. Il difensore del Brest ha attirato le attenzioni, in Italia, di Milan e Napoli. A Prime Video ne ha parlato il suo presidente, Denis Le Saint. Queste le sue parole.



PORTE APERTE - "Brassier? Potrebbe esserci subito un nuovo progetto per lui. La porta per la sua partenza è aperta. Ci sono possibilità che parta e possibilità che resti con noi, non ne faccio troppo un problema. Se non ci saranno offerte giuste siamo pronti a tenerlo fino alla fine del suo contratto".



TEMPISTICHE - "Vedremo se ci saranno opportunità di cessione in questa finestra di mercato di gennaio. Ma serve un’offerta convincente, anche perché Lilian ha lavorato bene con noi in questi anni ed è cresciuto, è un piacere sapere che è seguito da club importanti".



CIFRE - Il Milan sta valutando il profilo del difensore: i francesi chiedono una cifra tra i 10 milioni e i 13 e vogliono definire la trattativa a titolo definitivo. I rossoneri pensano anche ad altri centrali, quali Buongiorno, il cui prezzo però è ben più alto.