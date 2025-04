Getty Images

Milan, il presidente del Sestri Levante contro Alex Jimenez: "Squalificato in Serie A gioca in Serie C, vi sembra equo?"

Federico Zanon

18 minuti fa



Stefano Risaliti, presidente del Sestri Levante, intervistato da Tutto C ha attaccato il regolamento che ha permesso al Milan di schierare Alex Jimenez nella sfida di domenica scorsa: "Jimenez può giocare in C mentre è squalificato in A. Il nostro allenatore Ruvo, che era stato squalificato a inizio stagione quando era sulla panchina di una squadra di Serie D ha dovuto scontare le due giornate di sospensione in serie C non potendo stare sul campo con Campobasso e Ternana. Vi sembra che sia equo?".



"Sarebbe già sufficiente così, invece c’è di peggio. Quanto sta accadendo con la Lucchese è incredibile: giocatori e tecnici che non vedono un soldo da cinque mesi, tre passaggi di proprietà da gennaio a oggi. L’ultimo arrivato ha un passato fatto di tentati e non riusciti salvataggi a Catania come a Latina. La mia società riceve i complimenti degli ispettori Covisoc per come rispettiamo le norme finanziarie, alla Lucchese a gennaio, quando era già evidente che dal punto di vista finanziario la società era saltata in aria, è stato permesso di fare un mercato, e di prendere dieci giocatori nuovi. È un campionato falsato, sfido chiunque a sostenere il contrario!"