Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, è stato intercettato dai microfoni di Calciomercato.com. Queste le sue dichiarazioni:



Presidente, con il Milan avete sempre fatto degli ottimi affare in passato. Questa estate sarà il turno di Maldini?

“È un giocatore che apprezziamo molto, vedremo. Oggi non c’è una trattativa in corso”.



E su Colombo cosa ci può dire?

“E’ un altro giocatore che apprezziamo molto, ma dipende dal Milan”