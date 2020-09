Milan e Inter continuano a lavorare insieme per il progetto sul nuovo stadio di Milano, da costruire sempre in zona San Siro. Questa mattina il presidente rossonero Paolo Scaroni è entrato nella sede del club nerazzurro preceduto di qualche minuto dal presidente nerazzurro Steven Zhang.



Il Comune di Milano sta aspettando il progetto definitivo del Nuovo San Siro e i due club stanno lavorando per cercare di trovare la quadra finale della propria proposta. In corsa ci sono ancora due progetti, con la Cattedrale (Populous) favorita sugli Anelli (Manica)..