Un acquisto da portare a termine a tutti i costi. Il Milan ha scoperto Ante Rebic, talento sbocciato all'alba del 2020 dopo un avvio di stagione decisamente deludente. Panchine e un alone di mistero avevano caratterizzato i primi mesi italiani, salvo poi trovare il definitivo cambio di marcia con il nuovo anno e l'arrivo in spogliatoio di Zlatan Ibrahimovic.



IN FRETTA - Ora, però, il croato va blindato. Eh già, perché i documenti recitano 'titolo temporaneo biennale'. Un prestito di due anni, che terminerà a giugno 2021. Il Milan lo sa e non vuole farsi trovare impreparato: anzi, il contratto in scadenza con i tedeschi nel 2022 può agevolare l'operazione. Ma c'è un però. Serve fare in fretta. L'ottimo avvio di 2020, in sede di trattative, rischia di pesare. E più si va avanti, qualora il rendimento resti positivo, più l'Eintracht potrà alzare l'offerta. Il Milan è già al lavoro: l'obiettivo è chiudere l'affare Rebic al più presto.