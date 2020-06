La panchina del Milan del prossimo anno sarà nelle mani di Ralf Rangnick. Ma non finisce qui: secondo La Repubblica, il manager tedesco - in base a voci provenienti dagli ambienti Red Bull - avrebbe già "prenotato" il primo rinforzo rossonero, cioè Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo e pupillo del tedesco. Lo vuole a tutti i costi e sta spingendo personalmente per prenderlo.