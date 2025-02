Milan, il primo post social di Leao dopo l'eliminazione in Champions League: un messaggio per il futuro?

Questo il messaggio che, a poche ore dall’eliminazione dalladel suo, Rafaelha voluto condividere sui suoi social e con i suoi followers. Lo ha fatto con una storia sunella quale lo si vedecon il classico pallone con le stelle che si utilizza nel torneo continentale.In tanti dunque ci hanno visto un, un rimando proprio alla Champions League. Quelsarebbero parole rivolte al torneo nel quale il portoghese conta di tornare a breve.Il Milan infatti non è certo ancora di giocare in Champions League nella prossima stagione. La squadra di Conceicao èche occupa in questo momento la quarta piazza, l’ultima utile per qualificarsi. I rossoneri hanno ancora un match da recuperare – con il– e, qualsiasi sia il risultato del Dall'Ara, dovranno fare una seconda parte di stagione di livello per poter rientrare a pieno nella corsa per l’Europa che conta e spuntarla contro avversarie come la Juventus, la Lazio, lo stesso Bologna e la Fiorentina.

Come tanti altri big della rosa,e la sua stessa permanenza a Milano è da accertare. Se il Milan non dovesse infatti qualificarsi per la prossima Champions sarebbe rivoluzione e in tanti potrebbero perdere il posto o essere addirittura. Ecco perché in tanti hanno visto un doppio messaggio nelle parole dell’ex Lille. Lui nella prossima Champions ci sarà, a prescindere da tutto.