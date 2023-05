Esulta il Milan che grazie al gol di Olivier Giroud piega la Juve e ritrova la Champions League. E il primo regalo sul mercato può arrivare dalla Germania anche se di lingua giapponese: la trattativa per Kamada è vicina alla conclusione.



I DETTAGLI- Maldini e Massara sono pronti a chiudere il secondo colpo a zero dopo aver fatto firmare, nelle scorse settimane, Sportiello. Kamada ha messo in stand-by le offerte di Borussia Dortmund e Atletico e, salvo sorprese, firmerà un contratto di 5 anni con il Milan.