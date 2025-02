Milan, il progetto di Ibrahimovic e Conceicao è già finito: colpa loro e di Theo Hernandez

Redazione Calciomercato

Il dramma emotivo e sportivo sarà impossibile da dimenticare, anche per i risvolti economici. I rossoneri perdono almeno una decina di milioni che sarebbero arrivati dalla partecipazione agli ottavi. Eanche. Eliminazione da arrossire per la vergogna. Rossoneri per rispetto della storia: assolutamente no. Rossi di vergogna: assolutamente sì.

. Nel primo tempo una trattenuta inutile, nella ripresa una simulazione da esaurimento nervoso per i tifosi. Anche senza infierire,, perché ormai non si contano più i suoi “autogol” comportamentali., che in parità numerica faticava addirittura a superare la metà campo.

Altre pagelle rossonere. Eccole.quasi spettatore e comunque incolpevole sul gol.stavolta mette a cuccia il temuto Paixao che all’andata era sembrato talento puro sguinzagliato in libertà.giustifica la sua presenza fin dall’assist per il gol-lampo in avvio.è grossolano in qualche intervento, ma presente, seppure un po’ coinvolto nella rete olandese che gela San Siro. A centrocampoè guardingo e altruista, mentre fa più che un’onesta figura il sostanzioso(preferito allo spompatoe addirittura adattato a difensore basso sinistro dopo l’espulsione di). In avantimeglio rispetto alle recenti esibizioni, ma lontano dal rendimento top pre-infortunio.bravino, elegantino, leggerino.al solito: si impegna, ma a conti fatti diventa più fumoso del sigaro di Conceicao a Riad.

Prima mettendo Bartesaghi ancora acerbo per certe situazioni. Poi sostituendo Gimenez (ma perché?) con Fofana a difendere, si fa per dire, il momentaneo 1-0. E infine inserendo troppo tardi Abraham, solo per gli ultimi disperati e confusi minuti.Così l’Italia già perde - di fatto - la possibilità di quinta squadra nella prossima Champions.

