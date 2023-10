Nella giornata di oggi il Milan tornerà ad allenarsi a Milanello per iniziare a preparare il doppio confronto contro la Juventus in campionato e il Psg in Champions League, primo crocevie importante di questa stagione. I riflettori saranno puntati su Pierre Kalulu: nel corso di questa settimana è previsto un programma che acceleri il rientro in campo del classe 2000.