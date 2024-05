Milan, il prossimo allenatore dell’under 23 a vedere la Juve Next Gen

un' ora fa



Sulle tribune dello stadio MOCCAGATTA di Alessandria per assistere alla sfida dei play off di Lega Pro tra Juventus e Carrarese c’era anche Daniele Bonera, membro dello staff tecnico della prima squadra e in procinto di diventare il prossimo allenatore dell’under 23 del Milan.