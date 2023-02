A Lecce mi sento amato. Mi è stata concessa una grande opportunità, lavoro per sfruttarla”. Parole e musica di Johan Gonzalez che in Salento sta trovando la sua maturazione tecnica e tattica dopo aver seguito le lezioni in quell’Università del calcio che è la Macià del Barcellona. Il 20enne centrocampista catalano sta stupendo tutti con le sue giocate, i suoi strappi palla al piede è quella capacità di legare il reparto di difesa con quello di centrocampoda mesi ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia ma con un top club che e sempre più convinto del suo valore e delle prospettive.- Non si può ancora parlare di una trattativa avviata anche se un scambio di informazioni, presumibilmente, c’è già stato. Il Milan ha mostrato un certo interesse per Gonzalez, i rapporti con il Lecce sono ottimi ed a fine stagione si discuterà anche del futuro di Colombo che tanto bene sta facendo con la maglia giallorossa.A fine stagione è in programma un summit tra Maldini e Corvino per capire la fattibilità dell’operazione.