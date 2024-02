Milan, il PSG ha scelto Leao per il dopo-Mbappé

Kylian Mbappé ha scelto il Real Madrid e a fine stagione a parametro zero dirà addio al Paris Saint Germain. E la "fuga" dell'attaccante francese in Spgna porterà il club parigino a rifiondarsi sul mercato, con le mosse del patron Al Khelaifi che, inevitabilmente, sconvolgeranno tanti equilibri, anche in Serie A.



Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa fra Inghilterra e Spagna, infatti, il direttore sportivo del PSG Campos ha già scelto il sostituto dell'attuale numero 7 ed è una sua vecchia conocscenza dei tempi del Lille. Si tratta di Rafael Leao che nell'ultimo rinnovo di contratto con il Milan ha inserito una clausola rescissoria da 175 milioni di euro che però il Paris vorrebbe evitare di pagare trattando prima con i dirigenti rossoneri.