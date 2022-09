Secondo quanto riportato da Le 10 Sport in Francia, il Paris Saint Germain sta sperando che nel corso di questo mesi il Milan e Rafael Leao non trovino un accordo per il rinnovo del contratto. Luis Campos è infatti pronto a presentare un'offerta per l'asso portoghese e, nel caso di muro dei rossoneri, anche a pagare la clausola da 150 milioni presente nel contratto.