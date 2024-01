Milan, il PSG su Leao: arrivano altre conferme

Dopo la notizia lanciata ieri da Telefoot arrivano oggi altre conferme sull'interesse concreto del Paris Saint Germain per Rafael Leao in vista della prossima estate di calciomercato. L'esterno portoghese nella serata di ieri ha confermato a Che Tempo Che Fa la sua volontà di dare priorità al Milan, ma all'interno del suo contratto con i rossoneri è presente una clausola rescissoria che, se attivata, metterebbe il club fuori dai giochi rimandando tutto alla volontà dell'ex-Lille.



ALTRE CONFERME - E dopo la bomba di Telefoot, arrivano altre conferme sia dalla Francia, con l'Equipe che conferma il gradimento del patron Al Khelaifi per lui, sia dal Corriere dello Sport in Italia che ribadisce anche che l'interessamento sia già stato comunicato al giocatore il quale sta giustamente riflettendo sul suo futuro nonostante un contratto lungo fino al 30 giugno 2028.



LA CLAUSOLA - Proprio in quel contratto è stato infatti anche inserita una clausola rescissoria monstre in favore del giocatore. Chiunque vorrà Leao o dovrà sedersi a trattare attorno a un tavolo con il Milan, oppure dovrà portare sulla scrivania rossonera un assegno da 175 milioni di euro da pagare tutti e in un'unica soluzione.