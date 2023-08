Dopo Sandro Tonali, il Milan non vuole cedere altri big, soprattutto Maignan. Per il portiere sono arrivate richieste da Chelsea e Bayern Monaco, respinte al mittente come scrive Tuttosport. Il francese non si muove che per un'eventuale offerta a tre cifre e a breve inizieranno i lavori per blindarlo fino al 2028 con l'ingaggio che passerebbe da 2,8 milioni a 5.