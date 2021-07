Il Milan cerca un rinforzo per il reparto offensivo. Il rapporto col Chelsea dopo la conclusione dell'affare Giroud è sempre più amichevole e Ziyech potrebbe arrivare con difficoltà minori di quelle immaginate per altri giocatori. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan gli darebbe responsabilità che Ziyech pare gradire moltissimo. Il dialogo col marocchino e i suoi agenti è sempre vivo: l'ex Ajax sembra affascinato da una avventura italiana. Per Zyech servirebbe soltanto convincere il Chelsea ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto, che ha già fatto vittime illustri: operazione non semplice, ma neppure proibitiva.