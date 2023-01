Diversi indisponibili per Stefano Pioli in vista della gara di domani del Milan contro la Roma: Junior Messias e Divock Origi stanno lavorando in funzione della gara di Coppa Italia contro Torino o per il prossimo turno di campionato contro il Lecce mentre per Rade Krunic e Simon Kjaer resta più incertezza. Brutta notizie anche per Ante Rebic: l'attaccante non rientra per la Supercoppa mentre per Zlatan Ibrahimovic l'obiettivo è l'ottavo di Champions League. Ballo Tourè è in post operatorio